Франция обвинила Россию в массированных хакерских атаках

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил о росте хакерских атак на французские предприятия военно-промышленного комплекса и предположил, что к ним причастна Россия. Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы столкнулись с кибератаками российского происхождения, которые становятся все чаще и агрессивнее. Эти атаки, которые размывают грань между российским государством и отдельными россиянами, направлены против нашей инфраструктуры", - сказал он.

По словам министра, несколько месяцев назад хакеры атаковали крупное оборонное предприятие на территории страны. Он отметил, что атаку удалось отбить, "однако она была, очевидно, российской". Лекорню утверждает, что хакеры пытались нарушить производство военной продукции "для Франции и ее союзников".