Мамед Эфендиев, отдел экономики 18:23

Известный адвокат и банковский эксперт Акрам Гасанов пребывает в прекрасном настроении - на основании его иска Верховный суд не удовлетворил ликвидационный план AGBANK (AzeriGazBank) на третий квартал 2023 года. И хотя победа в высшем судебном органе страны, конечно же, заслуживает внимания, радует адвоката это… Речь идет о первом случае, когда судебная система страны принимает решение против азербайджанского Фонда страхования вкладов. Как единственный ликвидатор лишенных лицензий банков, Фонд страхования фактически прервал деятельность двадцати одного (!) банка, подмяв под себя их активы, но при этом окончательно так и не ликвидировал ни одного из них!

Мало того, по словам Гасанова, Фонд в последние годы самоизолировался от общественности, в том числе от десятков тысяч бывших вкладчиков этих банков, фактически являющихся их кредиторами, а значит, владельцами закрытых банков. И вот эти кредиторы (а их тысячи!) годами ждут своей доли, которую Фонд после реализации имущества банков должен им выделить. Однако Фонд, вопреки основной функции, упорно не желает заниматься реализацией этих активов. Напомним, что изначально Фонд страхования вкладов предназначен для хранения страховых отчислений действующих банков, чтобы после их закрытия компенсировать населению вклады. И эта часть работы особых претензий не вызывает. Вопросы вызывает судьба денег, принадлежащих компаниям или крупным депозиторам, чьи вклады после закрытия банков окружены дымовой завесой неопределенности. То есть, компенсировав мелкие вклады, ликвидатор считает свою миссию выполненной. Что же касается судьбы владельцев крупных вкладов, исчисляемых нередко миллионами манатов, то она ликвидатора не особо волнует. Может, потому, что эта категория депозиторов, как правило, не так скандалит и жалуется, как обладатели вкладов в 5-10 тысяч манатов. А потому мелкие вклады компенсируются почти сразу, а вот с крупными ликвидатор обещает разобраться уже после того, как оставшееся имущество закрытых банков будет продано на аукционах.

Вот только контролировать этот процесс бывшие вкладчики, ставшие в борьбе с Фондом бесправными кредиторами, уже не могут. Являясь, по сути, владельцами окончательно неликвидированных банков, кредиторы не могут получить от ликвидатора даже элементарной справки о том, как продвигаются (и продвигаются ли вообще?) их дела. В результате, чтобы защитить свои права, потерявшие надежду вкладчики стали в последние годы создавать так называемые «Комитеты кредиторов». Председателем одного из них кредиторы AGBANK выбрали Акрама Гасанова, известного своим критическим отношением к Фонду страхования вкладов и его руководству. В частности, Гасанов жестко критиковал Фонд за то, что он годами затягивает продажу имущества обанкротившихся банков через аукционы. Казалось бы, ликвидатор после прекращения деятельности банка должен стремиться как можно скорее распродать все его имущество, чтобы оно не портилось, не теряло товарный вид, а вырученные средства направить на компенсацию оставшихся вкладов. «На самом деле Фонд в этом абсолютно не заинтересован, - утверждает Акрам Гасанов. – Наоборот, он делает все, чтобы затянуть этот процесс. Почему? Сотрудники Фонда годами разъезжают на автомобилях закрытых банков, сдают в аренду их имущество, которое обслуживают и охраняют многочисленные лица, близкие к руководству Фонда...» Таким образом, Фонд страхования вкладов заинтересован вовсе не в ликвидации банков, а, наоборот, в затягивании этого процесса на неопределенно долгий срок. Отсюда и изоляция от общественности, в условиях которой Фонд интерпретирует свои обязанности так, как удобно ему, а не вкладчикам. И в этом ликвидаторам нередко помогают суды, призванные строго следить за ходом ликвидации обанкротившихся банков. О том, какие уродливые формы принимает порой негласный тандем «Фонд-Суд», адвокат Акрам Гасанов продемонстрировал на примере AGBANK.