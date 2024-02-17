В свидетельстве о смерти Навального указано, что оппозиционер скончался в 14:17 в пятницу, 16 февраля. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опубликовала официальное сообщение об этом с невероятной скоростью - уже в 14:19 того же дня. Скорее всего, политзаключенный скончался днем ранее.

Тревожные события в колонии ИК-3 "Полярный волк", где удерживали политзаключенного Алексея Навального, начались еще вечером в четверг, 15 февраля, а это означает, что оппозиционер мог умереть гораздо раньше, чем об этом сообщают власти РФ.

Зек, отбывающий наказание в ИК-3, уверяет, что накануне вечером, 15 февраля, в колонии начался "непонятный кипеж". С его слов, обязательная вечерняя проверка "была сильно ускорена", после чего заключенных заперли по баракам под усиленной охраной. Также было слышно, что на территорию зоны той ночью заехало много автомобилей.

В утро пятницы, 16 февраля, по данным осужденного, сотрудники колонии провели "тотальный шмон" якобы из-за неожиданного приезда проверки. Контрольные мероприятия для колонии — это обычное явление, но ранее о них извещали как минимум за месяц.

Источник уверяет, что о смерти Навального в колонии начали говорить еще в 10 утра 16 февраля. Машина скорой помощи появилась в "Полярном волке" уже после того, как власти официально объявили, что оппозиционер умер.

Отметим, что, по данным ФСИН, Навальному якобы стало плохо во время прогулки 16 февраля, врачи не смогли его откачать. Согласно официальной версии, медики прибыли в колонию из соседнего города уже спустя 7 минут после вызова. Это невозможно. Чтобы преодолеть такое расстояние за 7 минут, машине скорой помощи нужно было ехать со скоростью 300 км/ч. Такие нарочитые несостыковки в официальной версии указывают на то, что власти РФ не потрудились придать достоверности своим словам.

Важно также то, что объявили о гибели Навального четко в момент начала Мюнхенской конференции по безопасности, на которую собралась вся мировая элита…