Премьер-министр Болгарии уходит с поста

Премьер Болгарии Николай Денков подтвердил намерение уйти в отставку со своего поста 6 марта в рамках согласованной ранее ротации. Заявление об этом Денков сделал на брифинге по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности.

"6 марта я подам в отставку. Существует нормальная конституционная процедура, и правительство продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет принято следующее решение. Если ему не будут мешать работать, то драмы никакой нет", - сообщил глава правительства.

Денков уточнил, что вопрос о том, кто возглавит в новом правительстве Министерство иностранных дел, остается открытым.