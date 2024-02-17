Фон дер Ляйен идет на второй срок

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен собирается 19 февраля объявить о намерении баллотироваться на новый срок, сообщает Bild со ссылкой на источники.



По информации издания, это заявление госпожа фон дер Ляйен сделает после заседания руководства партии «Христианско-демократический союз Германии», которую она представляет.

Урсула фон дер Ляйен заняла должность председателя Европейской комиссии в 2019 году, став первой женщиной в истории Европейского союза на этом посту. Действие ее мандата заканчивается в конце 2024 года.