Скандал между Израилем и Бразилией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сравнение Израиля с гитлеровской Германией, которое сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, является пересечением красной линии, и сообщил, что бразильский посол будет вызван в израильский МИД, где ему сделают строгое представление.

«Высказывания президента Бразилии постыдны и серьезны. Речь идет о принижении Холокоста и попытке нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на самооборону. Сравнивать действия Израиля с нацистским Холокостом и Гитлером - значит пересекать красную линию. Израиль борется за свою защиту и обеспечение своего будущего до полной победы, соблюдая при этом международное право», - заявил израильский премьер. Нетаньяху отметил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение «немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для строгого представления».

Отметим, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев.