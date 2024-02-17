Россия не смогла договориться с турецкими банками

Возникшая около двух месяцев назад проблема с турецкими банками, которые массово перестали принимать платежи из России, заблокировав поставки товаров из Турции на рынок РФ, до сих пор не решена. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» в воскресенье сообщил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

По его словам, российские дипломаты ведут переговоры с турецкой стороной. «Но результатов они пока не дали. Проблема еще присутствует и является «очень серьезной», - цитирует Ерхова ТАСС.

По словам посла, отказы банков работать с российскими компаниями, закупавшими в Турции товары, «возникла вследствие ужесточения антироссийских санкций». Турецкие банки вынуждены учитывать решение Минфина США, пояснил Ерхов.

«Делая это, они, как у нас говорят, дуют на воду, даже когда она холодная, практикуют так называемый overcompliance. Мы со своей стороны ведем работу с турецкими властями, дабы эти меры не повредили добросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, как российским, так и турецким. Работа идет», — добавил посол.

О том, что турецкие банки перестали принимать платежи из России, стало известно в середине января. В результате оказался парализован импорт из Турции, объемы которого удвоились после начала войны и на пике достигали рекордного $1 млрд в месяц, а в декабре 2023 года снизились до $792 млн.