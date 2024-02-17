Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:34

Битва за Авдееку унесла жизни 50 тысяч солдат российской армии. С таким заявлением выступил 18 февраля пресс-центр Сил обороны Таврийского направления Вооруженных Сил Украины. По информации украинской стороны, начавшееся 10 октября 2023 года крупномасштабное наступление российской армии на Авдеевку завершилась немыслимыми потерями для российской стороны: погибло 47 тысяч солдат, уничтожено 364 танка, 248 артиллерийских систем, 748 броневиков и 5 самолетов. Напомним, что в ночь на 18 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил об успешном выводе Сил обороны из Авдеевки на подготовленные рубежи за городом. Отход прикрывала элитная 3-я штурмовая бригада ВСУ, которая не позволила россиянам взять защитников города в «котел».

Украинскую сторону можно было бы обвинить в предвзятости и фабрикации фактов – дескать, попытались сделать хорошую мину при плохой игре, если бы не одно большое «но»: российские военкоры и Z-патриоты подтверждают обнародованные противоположной, враждебной стороной факты. Об этом откровенно пишет российский военный, известный Z-блогер Андрей Морозов (Мурз). По словам российского патриота, «за кровавый захват Авдеевки российское командование должно не получать награды, а дружно отправиться в тюрьму. Потери ВС РФ на этом участке всего за 4 месяца превысили те, что Россия понесла в Афганской войне».

По данным Мурзы, ряд подразделений ВС РФ в боях за Авдеевку «сточены под ноль»: «С октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны и около 300 единиц выбитой бронетехники», - пишет Z-блогер. С его слов, военных ВС РФ, которые пытаются подать жалобы в прокуратуру из-за авдеевской бойни, не хотят слушать: «Им предлагают молча умирать». Мурз констатировал, что военное командование Украины в очередной раз мастерски переиграло российское и вывело в полном составе свои подразделения из стертой с лица земли Авдеевки.