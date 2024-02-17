Авдеевка – итог конфликта Зеленского и Залужного

У президента и генерала были разные подходы к проблеме Авдеевки, а их спор обострился именно из-за российского штурма этого города, считает журналист.

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного стал одной из причин ситуации с Авдеевкой, пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

"Залужный хотел не допустить окружения и вывода войск в последнюю минуту с большими потерями, как это уже произошло в мае 2023 года в Бахмуте. Зеленский, однако, настаивал на обороне Авдеевки до последней минуты. Вместо того, чтобы отступить в середине ноября, как того требовал Залужный, президент сам в конце декабря поехал в город", - пишет Рёпке.

Там Зеленский пообещал провести ротацию и усилить защитников Авдеевки, "но прошло шесть недель, прежде чем прибыло подкрепление. Бойцы третьей штурмовой бригады, прибывшие только на этой неделе, в итоге смогли обеспечить лишь отступление украинской армии из Авдеевки".

Рёпке полагает, что Авдеевка может стать "лишь предварительной кульминацией целой серии российских завоеваний и украинских поражений в Украине".