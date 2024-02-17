Украину нужно кредитовать, а не спонсировать

Вашингтону следует передавать военную помощь Киеву в кредит, а не безвозмездно, поскольку в Украине много полезных ископаемых, а госдолг США превысил уже $34 трлн. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в эфире телеканала CBS.

Таким образом, по его мнению, можно найти сторонников разблокировки помощи среди республиканцев-конгрессменов.

"Я хочу превратить пакет помощи в кредит, и это имеет для меня смысл... У нас долг на $34 триллиона. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов", - заявил Грэм.

Если помощь будет предоставлена в виде займов, то, по его оценкам, законопроект будет принят Палатой представителей и сможет набрать от шести до восьми голосов республиканцев в Сенате.

"Это идея Трампа. Если ее принять, думаю, можно получить много голосов в Палате представителей и Сенате", - добавил сенатор-республиканец.