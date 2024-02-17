Писательница Кэролл обвиняет Трампа в изнасиловании. Кандидат в президенты: «До полового акта дело не дошло!» наша корреспонденция
Дональд Трамп, как уже сообщал haqqin.az, был признан судом Нью-Йорка мошенником и приговорен к штрафу в размере 354 миллиона долларов. Кроме того, он должен выплатить 83.3 миллиона по решению другого суда, который прошел месяц назад также в Нью-Йорке. Речь идет о клевете на писательницу Элизабет Джин Кэрролл. Она обвиняет его в попытке изнасиловании, а Трамп утверждает, что до полового акта дело не дошло.
Дело происходило в далеком 1996 году, в примерочной популярного магазина женского белья и там, как выяснило следствие, он, получив отказ, дважды ударил писательницу головой об стенку.
Это уже второй процесс по одному и тому же делу. В мае прошлого года суд постановил, что Трамп должен выплатить писательнице 5 миллионов. Однако та не удовлетворилась суммой возмещения ущерба ее репутации, и подала вторичный иск, запросив 10 миллионов. На этот раз то, что предполагаемый насильник публично, в эфире CNN, назвал писательницу «сумасшедшей», ее доводы "фальшивкой и выдумкой", а поданный против него иск "подстроенной сделкой".
Лучше бы он молчал — теперь сумма штрафа возросла в 17 раз. А экс-президента ждет еще пара административных дел, и размер компенсаций жертвам серийного насильника может увеличиться.
И вот его соплеменников стало сильно интересовать, сможет ли он вообще выплатить эту сумму, а, если окажется не в состоянии, что ему тогда делать и кто поможет?
Официально состояние Дональда Трампа составляет 2.6 миллиарда долларов. Это прежде всего доходы от инвестиций, сдачи в аренду недвижимости и доходы от казино. Однако эксперты предполагают, что его фортуна может быть меньше, и он искусственно завышает ее, за что, собственно, и был обвинен в мошенничестве.
Самая большая статья расходов — плата многочисленным адвокатам по четырем уголовным и оставшимся административным делам. В январе журнал Forbes исключил Трампа из своего списка 400 самых богатых людей мира. В нем он состоял не одно десятилетие и этим страшно гордился. А теперь с этой славой вынужден проститься: если его состояние в прошлом году составляло 3.2 миллиарда, то теперь оно усохло и ему недостает 300 миллионов, чтобы по параметрам влиятельного журнала вновь выйти на желанный уровень.
Но дальше-больше, ведь он теперь должен выплатить в общей сложности еще 440 миллионов. Даже для миллиардера это «сокрушительная сумма». Тем более, что речь идет о кэше. Нет, конечно, Трамп не принесет в суд мешки с наличными. В данном случае cash означает свободные деньги, не в акциях, в облигациях и проч. Сам обвиняемый в мошенничестве говорит, что 400 миллионов у него есть, хотя и признает, что из-за выплат адвокатам эту сумма тает на глазах.
Суд в Нью Йорке, рассматривавшего дело о мошенничестве является окружным, то бишь находящимся в юрисдикции штата. По закону Трамп должен выплатить эту сумму в 354 миллионов в течение месяца. Если этого не произойдет, то в дело вступает шериф, который начнет арестовывать его счета. Иск писательницы Кэролл рассматривается в федеральном суде. Там обвиняемая уже после процесса может инициировать проверку его счетов и доходов, и потом судья примет решение о времени оплаты.
Так что, Трампу, скорее всего, придется продать что–либо, часть своей недвижимости, какие–то казино или расстаться с частью инвестиций.
Может ли ему кто-то помочь? Да, но в ограниченном масштабе. Профессор конституционного права в университете Нью-Йорка Ричард Пайлдс указывает, что пожертвования доноров на избирательную кампанию Трампа нельзя использовать для покрытия его убытков в судах.
Два его PACS — «Комитетов политического действия» уже потратили на помощь Трампу 29 миллионов, и у них на эти цели осталось лишь 5 миллионов. У Республиканского национального комитета таких денежных ограничений нет, но его беспокоит репутация — подношения Трампу могут подорвать некоммерческий статус комитета.
Так что дела у кандидата в президенты совсем не блестящие. Он хоть идет на всех парах к номинации своей партии на выборах, но большую часть времени проводит в судах, а не на предвыборных ралли.
Но есть и еще один крайне неблагоприятный для него аспект судебных дел. «Эти процессы нависают над ним в виде мощного психологического груза, - говорит о нем его бывший биограф, ставший критиком Тим О’Брайен. – Он рассматривает их как экзистенциальную угрозу своему бренду».
В течение многих лет Трамп со своими многочисленными конкурсами красоты и шоу «Кандидат» позиционировал себя как самый блестящий изо всех американских олигархов. Его финансовая империя Trump Organization была примером ослепительного успеха. Без этого международного поклонения Трамп уже не может жить как рыба без воды.
И что теперь он получает от своего мошенничества, не говоря уже об уголовных преступлениях? Как кандидат в президенты он, вроде бы, движется вверх. Как преуспевающий бизнесмен явно катится под горку.
Глядишь, через какое–то время вконец разоренный и с сильно испачканным брендом он, как Киса Воробьянинов из «12 стульев» будет просить подаяния: «Же не манж па сис жур» - « Я не ел шесть дней». Не верите? Проверим.