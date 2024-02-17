Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 21:56

Дональд Трамп, как уже сообщал haqqin.az, был признан судом Нью-Йорка мошенником и приговорен к штрафу в размере 354 миллиона долларов. Кроме того, он должен выплатить 83.3 миллиона по решению другого суда, который прошел месяц назад также в Нью-Йорке. Речь идет о клевете на писательницу Элизабет Джин Кэрролл. Она обвиняет его в попытке изнасиловании, а Трамп утверждает, что до полового акта дело не дошло. Дело происходило в далеком 1996 году, в примерочной популярного магазина женского белья и там, как выяснило следствие, он, получив отказ, дважды ударил писательницу головой об стенку.

Это уже второй процесс по одному и тому же делу. В мае прошлого года суд постановил, что Трамп должен выплатить писательнице 5 миллионов. Однако та не удовлетворилась суммой возмещения ущерба ее репутации, и подала вторичный иск, запросив 10 миллионов. На этот раз то, что предполагаемый насильник публично, в эфире CNN, назвал писательницу «сумасшедшей», ее доводы "фальшивкой и выдумкой", а поданный против него иск "подстроенной сделкой". Лучше бы он молчал — теперь сумма штрафа возросла в 17 раз. А экс-президента ждет еще пара административных дел, и размер компенсаций жертвам серийного насильника может увеличиться. И вот его соплеменников стало сильно интересовать, сможет ли он вообще выплатить эту сумму, а, если окажется не в состоянии, что ему тогда делать и кто поможет? Официально состояние Дональда Трампа составляет 2.6 миллиарда долларов. Это прежде всего доходы от инвестиций, сдачи в аренду недвижимости и доходы от казино. Однако эксперты предполагают, что его фортуна может быть меньше, и он искусственно завышает ее, за что, собственно, и был обвинен в мошенничестве.

Самая большая статья расходов — плата многочисленным адвокатам по четырем уголовным и оставшимся административным делам. В январе журнал Forbes исключил Трампа из своего списка 400 самых богатых людей мира. В нем он состоял не одно десятилетие и этим страшно гордился. А теперь с этой славой вынужден проститься: если его состояние в прошлом году составляло 3.2 миллиарда, то теперь оно усохло и ему недостает 300 миллионов, чтобы по параметрам влиятельного журнала вновь выйти на желанный уровень. Но дальше-больше, ведь он теперь должен выплатить в общей сложности еще 440 миллионов. Даже для миллиардера это «сокрушительная сумма». Тем более, что речь идет о кэше. Нет, конечно, Трамп не принесет в суд мешки с наличными. В данном случае cash означает свободные деньги, не в акциях, в облигациях и проч. Сам обвиняемый в мошенничестве говорит, что 400 миллионов у него есть, хотя и признает, что из-за выплат адвокатам эту сумма тает на глазах. Суд в Нью Йорке, рассматривавшего дело о мошенничестве является окружным, то бишь находящимся в юрисдикции штата. По закону Трамп должен выплатить эту сумму в 354 миллионов в течение месяца. Если этого не произойдет, то в дело вступает шериф, который начнет арестовывать его счета. Иск писательницы Кэролл рассматривается в федеральном суде. Там обвиняемая уже после процесса может инициировать проверку его счетов и доходов, и потом судья примет решение о времени оплаты. Так что, Трампу, скорее всего, придется продать что–либо, часть своей недвижимости, какие–то казино или расстаться с частью инвестиций.