Пашинян об итогах мюнхенской встречи

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене подтверждена приверженность договоренностям, достигнутым ранее в Праге и Брюсселе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Мюнхена.

"Был важный вопрос. (...) Подтверждают ли стороны достигнутые ранее договоренности в Праге и в Брюсселе (признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и проведение на этой основе делимитации и демаркации границ – прим.). По сути, основная фиксация этой встречи в том, что стороны привержены этим договоренностям", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что в скором времени встретятся главы МИД Армении и Азербайджана, после чего состоится встреча комиссий по делимитации.

"Встреча глав МИД должна касаться дальнейшего обсуждения и согласования текста мирного договора. Ряд статей договора согласованы, ряд, которые имеют принципиальное значение, пока не согласованы. И в этом направлении должна вестись работа. И мы договорились, что проведем эту работу", - заявил премьер Армении.