Премьер Армении о необходимости диверсифицировать внешнюю политику
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика должна диверсифицировать свою внешнюю политику, необходимо также диверсифицировать отношения в сфере безопасности.
"Мы должны диверсифицировать нашу внешнюю политику. Также необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности и других сферах. Иного пути нет", - сказал Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии.
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