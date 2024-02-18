Пашинян: Ереван не союзник Москвы по вопросу Украины
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины.
"Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ - дружественный нам народ", - заявил Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии.
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