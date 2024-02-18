ВС России продвигаются и в Запорожье
Россияне продвинулись на Запорожском фронте, сообщил украинский телеграм-канал Deep State.
"К юго-западу от села Вербовое россияне "продавили оборону" ВСУ и закрепляются на позициях. Без введения резервов может сложиться плохая ситуация. Одновременно продолжаются бои южнее и западнее Работино, куда россияне пытаются зайти с юга. Идут бои за один из опорных пунктов", - говорится в информации.
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