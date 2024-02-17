Пашинян: Россия не может контролировать коммуникации в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта, согласно которому у РФ есть возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие по Армении.

"В пункте №9 трехстороннего заявления нет такого, что РФ может контролировать что-то на нашей территории", - сказал Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии.