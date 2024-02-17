В Германии случайно опубликовали документ с информацией о подлодках НАТО

Федеральная прокуратура ФРГ начала расследование в отношении сотрудников Горного ведомства города Штральзунд, ответственных за раскрытие государственной тайны при строительстве газопровода «Северный поток-2», сообщает Bild.

По данным издания, сотрудники ведомства, отвечавшего за выдачу разрешений при строительстве газопровода в 2018 году, опубликовали на своем сайте документ, в котором содержалась информация о районах действия подлодок НАТО и их вооружении.

Как уточняет издание, эти сведения имели пометку «секретно, только для служебного пользования». За разглашение государственной тайны сотрудникам ведомства грозит до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь обозреватель Bild Николаус Харбуш отметил, что эта информация «могла быть интересна» организаторам взрывов на «Северных потоках».