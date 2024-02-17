Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 00:26

Теперь и Узбекистан будет соблюдать санкции против российских физических и юридических лиц. Узбекским банкам будут запрещены любые финансовые операции со средствами таких лиц во избежание вторичных санкций. Вежливость узбеков и официального Ташкента общеизвестны. Поэтому даже объяснения самых неприятных решений они стараются облечь в максимально мягкую форму. Так, в комментариях по поводу принятия в парламенте страны законопроекта о запрете открывать счета в банках Узбекистана лицам под экономическими санкциями было сказано, что «данный законопроект не направлен против какого-либо государства» и он не приведет к массовому закрытию счетов россиян.

Но эти словесные реверансы не меняют сути происходящего. «Мы, конечно, партнеры и союзники, но не до такой степени», - говорят Москве узбеки. – «Вы там как-то решайте свои разногласия с коллективным Западом, и мы тогда со всей душой. А пока – извините». При этом примечательно, что сам законопроект, ожидающий окончательного приема в парламенте, готовился с учетом опыта последовательно «недружественных» к России Чехии, Латвии и Эстонии. А эти страны из когорты европейских антироссийских «ястребов» в НАТО. Согласно тексту законопроекта, банки, платежные организации и небанковские организации будут иметь возможность отказывать клиентам в открытии счетов и проведении операций, если есть риск применения к банкам экономических санкций. Кроме того, Центробанк Узбекистана получит право устанавливать требования по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, в кредитно-платежных организациях. Эти требования будут направлены на правильную оценку и минимизацию таких рисков.

Действия Ташкента абсолютно логичны. Имея тесные торговые связи с Россией - торговый оборот между двумя странами в 2023 году составил 9,8 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 14,5% - он все же хочет избежать рисков для банковской системы страны, а также разрыва отношений с иностранными банками и введения ограничений против финансовых учреждений Узбекистана. На практике это, конечно, не будет означать, что расчеты между двумя странами будут прекращены и деловая активность свернута. Но теперь каждая транзакция, каждый платеж - что из России в Узбекистан, что обратно - будет рассматриваться, что называется, «под микроскопом». А кроме того, эти правила в любой момент могут быть, захоти этого Ташкент, ужесточены. Так что те недолгие времена, когда Узбекистан воспринимался российскими бизнесменами как некий «финансовый оазис», заканчиваются. По сути, не успев и начаться. Взвесив все в отношениях с Москвой, Ташкент пошел по пути Казахстана, то есть – подальше от России. Закат влияния Кремля в Центральной Азии начался не вчера, но после 24 февраля 2022 года этот процесс существенно ускорился и, судя по всему, принял необратимый характер. Мало того, характер ползучий. Вроде как бы и нет масштабных его проявлений, страны региона избегают в этом отношении резких телодвижений, но практически ежедневно для Москвы здесь звучат «тревожные звоночки» - закрывается то, затрудняется другое, становится невозможным третье.