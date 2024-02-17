Украина за возвращение ядерного оружия

Украине, отказавшейся от ядерного оружия в 1994 году, нужно вновь его получить, поскольку это «условие выживания страны», заявил депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания», — написал депутат.

По его словам, если страны НАТО не хотят принимать Украину в альянс, нужно «делать ракеты». Киеву не нужна тысяча боеголовок, достаточно будет двадцати, считает Гончаренко. «Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — заключил он.