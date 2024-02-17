Подполковник США: Военные ВСУ не доверяют Сырскому

Военные ВСУ не доверяют новому главкому Александру Сырскому после сдачи Авдеевки. Об этом сказал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис.

По его словам, украинская сторона на данный момент расшатана, поскольку у них есть внутренние разногласия.

"Они потеряли популярного главкома Залужного, теперь есть парень, которому они не хотят доверять, который сказал, что собирается удержать город, а через два дня его больше нет", - заявил он.