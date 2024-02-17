Зурабишвили объяснила, почему Евросоюз обязан принять Грузию в свой состав

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, потребовала от Европейского союза принять страну в свой состав, объяснив данное решение "необходимостью остановить Россию".

"Членство Грузии в ЕС - единственная приемлемая перспектива для страны, которая на протяжении всей истории разделяла европейские принципы. Сегодня это еще и безопасность... В 2007 году Россия объявила, что не позволит Европе оказаться в Черном море... Россия осуществляет свои планы", - заявила политик.

Зурабишвили добавила, что сложившаяся ситуация является "огромным вызовом как для Европы, так и для Грузии.

"Наша общая задача – остановить Россию в ее стремлении занять главное положение в Черноморском бассейне. Это... необходимо для обеспечения безопасности торговых путей", - сказала президент Грузии.