Эльмир Алиев, София 02:01

Тяжелоатлетов, побеждающих в супертяжелой весовой категории, традиционно называют самыми сильными людьми на планете. Такие легендарные имена, как Юрий Власов, Василий Алексеев, Александр Курлович, Андрей Чемеркин, Хусейн Резазаде известны не только поклонникам тяжелой атлетики, но и просто любителям спорта во всем мире. А сейчас и уже на протяжении девяти лет самым сильным штангистом мира, а следовательно, и самым сильным человеком на Земле, бесспорно, является грузинский богатырь Лаша Талахадзе.

2-кратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира и Европы, мировой рекордсмен 20 февраля в столице Болгарии Софии может в восьмой раз выиграть титул сильнейшего на континенте. За пару дней до своего выступления 30-летняя живая легенда мировой тяжелой атлетики Лаша Талахадзе ответил на вопросы haqqin.az. - На днях в Софии во время церемонии открытия чемпионата Европы Вам была вручена награда лучшего тяжелоатлета Старого Света по итогам 2023 года.Выбор был сделан Европейской федерацией совместно с Международной ассоциацией спортивной прессы. Впрочем, особых сомнений в том, что выберут именно Вас – действующего чемпиона мира и Европы – не было. - Спасибо журналистам, которые так высоко оценили мои достижения. Меня это очень радует. Для меня эта награда многое значит. Постараюсь быть лучшим и в 2024 году.

- Вы выиграли в тяжелой атлетике все, что возможно. Откуда черпаете мотивацию, чтобы не останавливаться на достигнутом? - Я всегда стараюсь выкладываться до конца. Это мое любимое дело. Мне в спорте осталось не так уж много времени. Поэтому хочу хорошо делать свою работу, пока есть такая возможность. - Собрались завершить карьеру после Олимпиады-2024 в Париже? Или все же останетесь на еще один цикл? - Это будем решать после Олимпиады в Париже (улыбается). - В 2016 году Вы побили мировые рекорды знаменитого иранца Хусейна Резазаде, которые держались долгие годы. Ваше наивысшее достижение в сумме двух упражнений – 492 кг (225 в рывке и 267 в толчке). Насколько для Вас важно улучшить эти показатели? - Я всегда думал о мировых рекордах. Но в данный момент стараюсь поберечь себя перед Олимпиадой. Буду рисковать настолько, насколько мне позволит мое здоровье, мое состояние.

- Вы выступаете в весовой категории свыше 109 кг. А какой собственный вес является для Вас оптимальным? - 178-180 кг. - Находясь здесь, в Софии, несложно было заметить, как многие подходят к Вам, чтобы сфотографироваться и просто поздороваться. В том числе и спортсмены. Узнаваемость и популярность Вас не напрягают? - Наоборот, меня радует то, что вокруг столько болельщиков. Это приятно. Это дополнительная ответственность для меня. Я хочу, чтобы мои выступления всегда радовали моих поклонников. Они - моя дополнительная мотивация.

- Азербайджан в последние годы не проводит крупных соревнований по тяжелой атлетике. Вам когда-нибудь доводилось бывать в нашей стране? - Никогда не был в Баку. Но с радостью приеду, если будет приглашение. - Как из соседней Грузии видится развитие тяжелой атлетики в Азербайджане? - В прошлом у Азербайджана была хорошая команда. Наши друзья из Грузии тоже там тренировались в те годы. Сейчас могу выделить Дадаша Дадашбейли. Хороший спортсмен. Его результаты радуют. Он в хорошей форме. Еще в прошлом году на чемпионате мира он взял медаль. Желаю ему удачи! И верю, что в скором времени сборная Азербайджана вновь будет на высоте. - На прошлогоднем чемпионате Европы в Ереване, где Вы в седьмой раз стали сильнейшим на континенте, сборная Азербайджана столкнулась с варварским актом. На церемонии открытия был сожжен флаг Азербайджана. Вас тоже шокировала эта провокация? - Руководство Федерации тяжелой атлетики Грузии, еще находясь в Ереване, зафиксировало свою позицию по случившемуся. Такое не должно случаться! Я присоединяюсь к мнению нашей Федерации. Спортсмены – миролюбивые люди. Мы должны уважать друг друга. Такого не должно быть. Само собой, то, что случилось в Ереване, - это плохо. Спорт – это не политика.