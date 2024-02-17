В Баку горел отель

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в отеле Mont INN на улице Ага Нейматуллы Наримановского района Баку.

Согласно сообщению МЧС Азербайджана, к месту происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной противопожарной охраны.

Благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны МЧС пожар был локализован и потушен в короткие сроки. 25 человек, находившихся в отеле, эвакуировали силами МЧС в рамках мер безопасности.