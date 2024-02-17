Baku Steel Company получило международный сертификат ISO в области здоровья и охраны труда

В ЗАО Baku Steel Company (далее – BSC) охрана здоровья, техники безопасности и окружающей среды (ЗТБ и ООС) организована в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 45001:2018, а также требованиями законодательных актов Азербайджанской Республики, государственными нормами и стандартами.

Британский филиал всемирно известной компании Bureau Veritas Certification SAS подтвердил, что деятельность BSC полностью соответствует требованиям стандартов управления производством и продажей своей основной продукции, выдав компании соответствующий сертификат ISO 45001:2018.