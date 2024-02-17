Смерть российского оппозиционера Алексея Навального может негативно повлиять на отношения Сербии и России. Такое неожиданное заявление сделал президент Сербии Александар Вучич. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интервью Вучича сербской телерадиокомпании Prva.

Вучич допустил ухудшение отношений его страны с Россией из-за смерти Навального в российской тюрьме и сказал, что «ужаснулся» от этой новости.

Он также добавил, что сейчас отношение Сербии к России следует рассматривать в контексте войны в Украине и результатов предстоящих президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Это первое публичное высказывание сербского президента о смерти Навального. В то же время, отметил Вучич, со стороны Сербии пока речь не идет о введении санкций против России.

Сербия – единственная в Европе страна, отказавшаяся ввести санкции против России из-за ее нападения на Украину.