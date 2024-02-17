Израиль поставил условие. У ХАМАС есть время до 10 марта

Согласно сообщению, впервые Израиль назвал конкретную дату операции в этом городе на юге Газы, где нашли убежище около 1,5 млн палестинцев.

Министр израильского военного кабинета Бени Ганц предупредил, что если ХАМАС не освободит всех заложников, удерживаемых в Газе, Израиль 10 марта начнет штурм Рафаха на юге сектора. Об этом сообщает BBC.

Ганц сказал: «Мир должен знать, и лидеры ХАМАС должны знать — если к Рамадану наши заложники не вернутся домой, боевые действия будут продолжаться повсюду, в том числе и в районе Рафаха».

Рамадан — священный для ислама месяц поста — в этом году начинается 10 марта.

Ганц добавил, что Израиль будет действовать «скоординированно, содействуя эвакуации гражданских лиц в диалоге с нашими американскими и египетскими партнерами, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения».

Но израильские власти пока не сообщили никаких подробностей о плане эвакуации, заявил Ганц.

До начала Рамадана остается ровно три недели, и, по сообщениям из Рафаха, некоторые люди покидают город, направляясь на запад к побережью, но большинство все еще ждет, не зная, что делать, отмечает BBC.

Египет и некоторые другие арабские страны неоднократно предупреждали, что израильское наступление на Рафах может привести к тому, что многие палестинцы будут вынуждены бежать в Египет. Каир считает это неприемлемым. Саудовская Аравия пообещала «очень серьезные последствия» в случае штурма Рафаха. На международном уровне прозвучало множество призывов к Израилю воздержаться от штурма Рафаха.

Несмотря на международное давление, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поклялся начать наземную атаку на Рафах, чтобы уничтожить там боевиков ХАМАС.