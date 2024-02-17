Генштаб России назвал «конечный итог» войны в Украине

Начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба вооруженных сил РФ Сергей Рудской рассказал, что должно стать конечным итогом так называемой «спецоперации».

По его словам, которые приводит «Коммерсант», это «нейтральный статус Украины и «устранение» угроз от Запада на ее территории.

«Конечный итог — ее (Украины) нейтральный статус и устранение угрозы военной безопасности РФ, создаваемой странами Запада на украинской территории. Уверен, что все поставленные задачи будут выполнены, а цели достигнуты. Это безусловный приоритет для коллектива Главного оперативного управления», — сказал Рудской.

Он считает, что вооруженные силы Украины сохраняют боеспособность и могут вновь предпринять попытку контрнаступления. Рудской считает такой сценарий возможным при поддержке со стороны «союзников Киева».

По мнению генерал-полковника, «киевский режим не был бы так живуч», если бы не поддержка со стороны Запада.