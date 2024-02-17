Из Баку ответ Пашиняну

Несмотря на то что встреча между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве канцлера Германии прошла в конструктивной обстановке и прозвучали призывы к нормализации азербайджано-армянских отношений, делимитации границ и заключению мирного договора, вызывают сожаление заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые вводят в заблуждение международную общественность. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на высказывания Никола Пашиняна на встрече с представителями армянской общины в Мюнхене.

«Заявления премьер-министра Армении о том, что «право Карабаха на самоопределение не поддерживается международным сообществом», еще раз косвенно подтверждают, что претензии армянской стороны все еще продолжаются. В связи с этим в Конституции и законодательных актах Армении необходимо устранить положения, отражающие претензии на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», - заявил Гаджизаде.

Сказанное премьер-министром Армении также показывает, что важное значение имеет давление международного сообщества на Армению с целью удержать ее от позиции, противоречащей международному праву, отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

«Что касается утверждений армянской стороны о якобы нарушении Азербайджаном Трехстороннего заявления, то всем хорошо известно, что эти слова не имеют под собой оснований. Армения, вопреки своим обязательствам, не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана, не выполнила свое обязательство по открытию коммуникаций. Армянская сторона должна понимать, что путь к миру и стабильности в регионе лежит через построение отношений с соседними странами на основе признания и уважения территориальной целостности и суверенитета, а также через прямые конструктивные переговоры с Азербайджаном», - заявил представитель МИД.