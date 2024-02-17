Если Россия устроит ядерный взрыв в космосе… главная тема

Юлия Медведева, специально для haqqin.az

Россия хочет вывести в космос ядерное оружие, сообщили в Конгрессе США. По их словам, именно с этим связана «серьезная угроза национальной безопасности», о которой заявил в среду глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер.

В Вашингтоне встревожены и озабочены. Майк Тернер, исходя из соображений секретности, не сказал ничего конкретного. Более того, официальные лица, из тех, кто в теме, заявляют, что прямой и непосредственной угрозы для США и их союзников сейчас нет. Но вездесущие американские медиа уже раструбили «граду и миру», что «серьезная угроза национальной безопасности» — это новые разведданные о планах России разместить в космосе противоспутниковое ядерное оружие.

Майк Тернер, исходя из соображений секретности, не сказал ничего конкретного. Более того, официальные лица, из тех, кто в теме, заявляют, что прямой и непосредственной угрозы для США и их союзников сейчас нет

Причем все без исключения официальные американские спикеры, говоря об этой теме, подчеркивают: «Москве еще предстоит завершить работу над противоспутниковым оружием с ядерной начинкой. И неясно, сможет ли она успешно вывести его на орбиту». Но вопрос настолько серьезный, что рассматривать ответы на российские шаги в этом направлении США нужно уже сейчас – в этом у американского истеблишмента складывается полный консенсус.

Сначала немного истории. Противоспутниковое оружие начало разрабатываться сразу, как только появились космические спутники. Договор о частичном запрещении ядерных испытаний был подписан в 1963 году, в самом начале космической эры. А затем его положения были закреплены в Договоре о космосе, подписанном в 1967 году, который вообще запретил ядерные взрывы в космическом пространстве. И в настоящее время к нему присоединилось без малого 130 стран.

А теперь чуть-чуть теории. У ядерного оружия, как известно, есть несколько поражающих факторов, однако главный из них - ударная волна, на которую приходится от половины до двух третей всей выделяемой энергии ядерного взрыва. В космосе по причине отсутствия воздуха ее просто нет. Но остается такой поражающий фактор, как электромагнитный импульс.

Договор о частичном запрещении ядерных испытаний был подписан в 1963 году, в самом начале космической эры

Который способен «поджарить» всю электронику спутников. Причем как показало высотное ядерное испытание Starfish Prime, проведенное американцами в 1962 году, благодаря магнитному полю Земли были повреждены не только спутники в прямой видимости, но и спутники на другой стороне планеты. Никакой избирательности здесь нет и быть не может, ядерный взрыв в космосе национальной принадлежности спутников не разбирает, «поджарятся» все – и Starlink, и МКС, и китайская космическая станция «Тяньгун», на борту которой в настоящее время находится экипаж из трех человек.

При этом нужно учитывать то, что военные и разведывательные спутники, особенно те, которые используются для командования и управления ядерными силами, как правило, имеют закаленную электронику, чтобы противостоять таким импульсам. У коммерческих спутников такой защиты нет, да им это и не нужно. Для преодоления проблем с выходом их из строя используется другая схема - они действуют роями, то есть группировками.

Что в свою очередь означает: чтобы вывести их из строя нужно несколько ядерных взрывов на нескольких орбитах, начиная с 2000 километров – околоземной орбиты, и заканчивая примерно в 36 000 км от поверхности Земли. Это так называемая геосинхронная орбита.

Существует вероятность и того, что во встревоживших Америку данных речь вообще идет не о выводе Россией ядерных зарядов в космос, а о запуске спутников с ядерным реактором, опыт изготовления которых у Москвы есть

Еще в прошлом году неправительственная организация Secure World Foundation выпустила доклад, в котором говорилось: «Новые данные свидетельствуют о том, что Россия, возможно, разрабатывает мощные космические платформы РЭБ (радиоэлектронной борьбы)». Но и в нем отмечалось, что неизвестно, как далеко она продвинулась в этом направлении. То есть разрабатывать-то разрабатывала, но достигла ли какого-то практического результата – по-прежнему «тайна великая есть».

Существует вероятность и того, что во встревоживших Америку данных речь вообще идет не о выводе Россией ядерных зарядов в космос, а о запуске спутников с ядерным реактором, опыт изготовления которых у Москвы есть. Это позволило бы РФ нести более мощные постановщики помех, работающие в широком диапазоне частот. Как писалось в 2019 году в американском специализированном журнале Space Review, «это позволило бы бесперебойно подавлять электронные системы в космосе на больших площадях».

Но пока это все из области догадок и страшилок, которые некоторые американские политики запустили с целью получить по этой теме солидное бюджетное финансирование. Даже если американцы и получили какую-то ошеломляющую информацию от своего супершпиона в Москве, раскрыть которую не могут в силу соображений безопасности их российские источники, есть одно «но».

Возможности России в космосе сейчас крайне ограничены. Роскосмос по производительности труда отстает от корпорации Маска почти на два порядка. Маск конвейерным способом производит и отправляет на орбиту тысячи спутников, когда для Роскосмоса единичный запуск — это уже повод пить шампанское.

Тут особо не повоюешь. Остается только пугать, подсовывая американцам соответствующую дезинформацию. Что, впрочем, не отменяет необходимости ее серьезной проверки.