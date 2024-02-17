Юлия Медведева, специально для haqqin.az 10:29

Россия хочет вывести в космос ядерное оружие, сообщили в Конгрессе США. По их словам, именно с этим связана «серьезная угроза национальной безопасности», о которой заявил в среду глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер. В Вашингтоне встревожены и озабочены. Майк Тернер, исходя из соображений секретности, не сказал ничего конкретного. Более того, официальные лица, из тех, кто в теме, заявляют, что прямой и непосредственной угрозы для США и их союзников сейчас нет. Но вездесущие американские медиа уже раструбили «граду и миру», что «серьезная угроза национальной безопасности» — это новые разведданные о планах России разместить в космосе противоспутниковое ядерное оружие.

Причем все без исключения официальные американские спикеры, говоря об этой теме, подчеркивают: «Москве еще предстоит завершить работу над противоспутниковым оружием с ядерной начинкой. И неясно, сможет ли она успешно вывести его на орбиту». Но вопрос настолько серьезный, что рассматривать ответы на российские шаги в этом направлении США нужно уже сейчас – в этом у американского истеблишмента складывается полный консенсус. Сначала немного истории. Противоспутниковое оружие начало разрабатываться сразу, как только появились космические спутники. Договор о частичном запрещении ядерных испытаний был подписан в 1963 году, в самом начале космической эры. А затем его положения были закреплены в Договоре о космосе, подписанном в 1967 году, который вообще запретил ядерные взрывы в космическом пространстве. И в настоящее время к нему присоединилось без малого 130 стран. А теперь чуть-чуть теории. У ядерного оружия, как известно, есть несколько поражающих факторов, однако главный из них - ударная волна, на которую приходится от половины до двух третей всей выделяемой энергии ядерного взрыва. В космосе по причине отсутствия воздуха ее просто нет. Но остается такой поражающий фактор, как электромагнитный импульс.

Который способен «поджарить» всю электронику спутников. Причем как показало высотное ядерное испытание Starfish Prime, проведенное американцами в 1962 году, благодаря магнитному полю Земли были повреждены не только спутники в прямой видимости, но и спутники на другой стороне планеты. Никакой избирательности здесь нет и быть не может, ядерный взрыв в космосе национальной принадлежности спутников не разбирает, «поджарятся» все – и Starlink, и МКС, и китайская космическая станция «Тяньгун», на борту которой в настоящее время находится экипаж из трех человек. При этом нужно учитывать то, что военные и разведывательные спутники, особенно те, которые используются для командования и управления ядерными силами, как правило, имеют закаленную электронику, чтобы противостоять таким импульсам. У коммерческих спутников такой защиты нет, да им это и не нужно. Для преодоления проблем с выходом их из строя используется другая схема - они действуют роями, то есть группировками. Что в свою очередь означает: чтобы вывести их из строя нужно несколько ядерных взрывов на нескольких орбитах, начиная с 2000 километров – околоземной орбиты, и заканчивая примерно в 36 000 км от поверхности Земли. Это так называемая геосинхронная орбита.