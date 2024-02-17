Запад «помог» России начать мощное наступление

В настоящее время российские войска совершают по меньшей мере три наступательных действия — вдоль границы Харьковско-Луганской области, в частности, в направлениях Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; и вблизи Роботино на западе Запорожской области.

Задержки в предоставлении Западом военной помощи Украине способствуют тому, что Россия начинает наступательные операции на нескольких участках линии фронта. Об этом пишет в сегодняшней сводке американский Институт изучения войны (ISW).

После вывода украинских войск из Авдеевки и последующих заявлений России о контроле всей Авдеевки ISW и несколько украинских и западных источников оценили, что задержки с западной помощью безопасности, а именно артиллерийскими боеприпасами и критически важными системами противовоздушной обороны не позволили украинским войскам обороняться в Авдеевке.

Критическая нехватка поставляемого Западом снаряжения и опасения по поводу полного прекращения американской военной помощи вынудили украинские войска сократить количество материальных средств по всему фронту, что, вероятно, побудило российские силы воспользоваться ситуацией и начать ограниченные наступательные операции за пределами Авдеевки, что они и сделали вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и на западе Запорожской области в течение последних 48 часов, пишут эксперты ISW.

Украина пострадает, если ее войска просто окопаются и будут пытаться обороняться до конца 2024 года, на чем настаивают некоторые западные страны и аналитики.

«Украина приближается к весеннему периоду, когда промерзшая зимняя земля оттаивает и усложняет механизированное передвижение по всему театру, тем самым замедляя (но не прекращая полностью) наступательные операции вдоль линии фронта», — пишут аналитики.

Некоторые российские военные блогеры уже сообщают, что грязь на юге Украины мешает украинским силам перебросить новые резервы в Запорожскую область для усиления против наступательных усилий России.

«Российское военное командование, вероятно, осознает, что помощь со стороны западных партнеров Украины, в частности, обещанные поставки артиллерийских боеприпасов, начнет давать результаты в среднесрочной перспективе, вероятно, до осени 2024 года, и пытается воспользоваться нынешним положением дел», — сообщают в Институте исследования войны.

«Однако возможное предоставление Украине большей европейской помощи в сфере безопасности не восполнит пробел в критически важном оборудовании, которое создало бы полное прекращение военной помощи США, в том числе с передовыми системами противовоздушной обороны, такими как ракеты «земля-воздух» Patriot. Расширение европейской помощи в сфере безопасности необходимо, но недостаточно для того, чтобы украинские силы стабилизировали фронт, не говоря уже о том, чтобы возобновить инициативу в областях, где российские войска оказывают давление», — резюмировали аналитики ISW.