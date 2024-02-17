Банки Эмиратов закрывают счета россиян

По словам последнего, сейчас банки ОАЭ деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят. Более того, там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам, добавил он.

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам . Об этом «Ведомостям» рассказали три бизнесмена, работающих в ОАЭ, и представитель объединения «Деловая Россия».

Три бизнесмена с офисами в ОАЭ эту информацию подтвердили. Собеседники «Ведомостей» отметили, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 года американского закона о вторичных санкциях, после которого такие страны, как Турция и Китай, резко поменяли политику в отношении клиентов из России. Один из бизнесменов сообщил, что в банках второго эшелона к компаниям и физлицам из России тогда отнеслись более лояльно, но сделали это небесплатно: клиентам приходилось приобретать допуслуги либо увеличивать остаток на счете.

Другой представитель бизнеса, менеджер экспедиторской компании, уточнил, что возможность платить из России (в том числе в дирхамах) исчезла с сентября.

Еще один бизнесмен, владелец энергетической компании, добавил, что в крупнейших банках стало практически невозможно открыть счет. Он отметил, что можно договориться в частном порядке с персональным менеджером, но после первой проверки «ты вылетишь как пробка».

Как пояснила «Ведомостям» партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольга Плетнева, открывать новые счета для компаний с российскими владельцами все еще можно, хотя и довольно долго, поскольку Россия в ОАЭ находится в «красном списке». Расчеты с Россией напрямую, по ее словам, сейчас затруднены в том числе из-за того, что банк «Ак барс», который был основным каналом для платежей, попал в санкционные списки. Минфин США внес банк в SDN-лист 14 сентября прошлого года.

О проблеме знают в российском правительстве, хотя считают ее некритичной и решаемой, рассказал газете близкий к кабмину РФ источник.