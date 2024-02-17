Европейцы обсуждают создание альтернативы НАТО

Европейские чиновники стали обсуждать альтернативу Североатлантическому альянсу после того, как Трамп рассказал, как угрожал не защищать страны НАТО при нападении России. Предполагается, что новая структура будет охватывать весь континент, работать во взаимодействии с гарантиями США в сфере безопасности, но также «могла бы служить заслуживающей доверия альтернативой, если гарантии США будут отозваны».

Страны Европы готовятся к возможной победе Дональда Трампа на выборах президента США. Они изучают возможность создания «дополнения к НАТО», которое сможет функционировать без США, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Дискуссии увязли в привычных спорах, пишет газета. Франция и Германия не могут договориться о том, «кто будет оплачивать счета», Восточная Европа не доверяет Западной Европе в том, что касается реагирования на угрозы со стороны России. Кроме того, неясно, как страны Европы обеспечат себя ядерным щитом. Как пишет WP, даже если им это удастся, он будет «уступать российскому арсеналу при самом худшем развитии событий, которым стала бы ядерная война».

По данным WP, европейские лидеры и чиновники осознают необходимость взаимодействовать по вопросам безопасности с Дональдом Трампом и его союзниками, но это удается им «с большим трудом». Они опасаются возвращения во времена, когда республиканец «угрожал трансатлантическим отношениям». Некоторые представители стран Евросоюза пытаются наладить связи с окружением и сторонниками Трампа.

Как сообщал Bloomberg, члены НАТО обсуждали на Мюнхенской конференции по безопасности возможность атаки России на одну из стран альянса. По данным агентства, они считают, что эта угроза требует «срочного реагирования». Страны НАТО все больше сомневаются, что США сохранят «свою традиционную роль в защите Европы».