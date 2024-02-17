Матери Навального не отдают его тело

Сегодня рано утром мать скончавшегося несколько дней назад российского оппозиционера Алексея Навального и адвокаты приехали к моргу, но их не пустили внутрь. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Рано утром мать Алексея и адвокаты приехали к моргу. Внутрь их не пускают. Одного из адвокатов буквально вытолкали. На вопрос, там ли тело Алексея, сотрудники не отвечают», - сообщила она.

По словам Ярмыш, в Следственном комитете матери и адвокатам сказали, что проверка смерти Навального продлена. Сколько еще она будет идти - неизвестно. Причина смерти по-прежнему «не установлена».

Ранее руководство исправительной колонии №3 заявило, что тело Алексея Навального находится в морге Салехарда. Когда туда приехала мать политика, ей сказали, что тела у них нет.