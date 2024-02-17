Политолог Фарзалиев отправился в тюрьму на 10 лет

Завершился судебный процесс по делу бывшего советника председателя Центра исследований международных отношений 33-летнего жителя Баку Джебраила Фарзалиева, обвиняемого в хищении 527 тысяч манатов.

Как сообщает haqqin.az, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Фарида Намазова был зачитан приговор, согласно которому Фарзалиева ожидают 10 лет лишения свободы. Ранее прокурор требовал приговорить его к 12 годам лишения свободы.

В качестве потерпевших по уголовному делу были признаны PASHA Bank и Молодежный фонд.