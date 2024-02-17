Специальная акция для газахцев от «Азеронлайн»!

«Азеронлайн» уже 25 лет как функционирует на территории Азербайджана в качестве интернет-провайдера. Мы всегда стремились обеспечить оказание интернет-услуг конечному пользователю с помощью передовых уникальных технологических решений своего времени. В наше время, в эпоху, когда интернет стал незаменимым фактором в повседневной жизни каждого человека, от ребенка до взрослого, предоставление услуг осуществляется преимущественно по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) в зависимости от территории. Оптоволоконный интернет обеспечивает качественное, быстрое и безлимитное соединение, позволяющее комфортно и без перебоев пользоваться возможностями глобальной сети.

Поскольку мы знаем, насколько важна предоставляемая нами услуга, мы считаем своим долгом сделать ее доступной для всех. Поэтому мы стараемся обеспечить подключение к оптоволоконному интернету на выгодных условиях, регулярно проводя льготные акции в разных регионах.

Мы, компания «Азеронлайн», решили на этот раз порадовать наших соотечественников, проживающих на территории Газаха. Итак, чтобы подключиться к услуге в рамках акции, проводимой на территории Газаха с 1 по 29 февраля, достаточно оплатить лишь единоразовую плату за обслуживание. Впервые подключаюшемуся абоненту совершенно бесплатно предоставляется как двухдиапазонный модем нового поколения, так и интернет-услуга следующего месяца в подарок. Потому мы приглашаем местных жителей, которые еще не являются абонентом «Азеронлайн», не упустить возможности воспользоваться этой специальной акцией, которая продлится в течение всего февраля. Для этого можно зарегистрироваться, заполнив форму ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ, либо связавшись по номеру 8220.

Несмотря на то, что предоставление интернет-услуг «Азеронлайн» в Газахском районе началось совсем недавно, здесь насчитывается до 6000 наших активных пользователей. Полная сдача проекта в указанном районе запланирована на май 2024 года. Отметим, что сеть «Азеронлайн» охватывает более 80% Газахского района, в том числе центр, села и поселки. Мы гордимся тем, что можем обеспечить местных жителей качественным подключением к всемирной паутине.

Надежное интернет-соединение, предлагаемое «Азеронлайн», отличается своими особыми преимуществами. Сюда относятся быстрая установка, бесперебойное подключение к интернету и надежное соединение. Ежемесячная абонентская плата начинается от 18 манатов, в зависимости от выбранного абонентом тарифного пакета.

Отметим что, для подключения к оптоволоконному Интернету по технологии GPON и получения более подробной информации о других услугах достаточно позвонить по номеру 8220, либо по номеру 450 2020 с городских телефонов или посетить веб-сайт azeronline.com. Кроме того, любой желающий подключиться к быстрому и бесперебойному Интернету может в короткие сроки стать пользователем оптического Интернета, зарегистрировавшись на странице ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ.

О компании

СП «Азеронлайн LTD» продолжает вносить свой вклад в проект «Онлайн Азербайджан», реализуемый Министерством цифрового развития и транспорта с целью обеспечения страны высокоскоростным интернетом и широкополосным доступом.

СП «Азеронлайн LTD» было основано 29 декабря 1999 года СП «Azercell Telekom». В число клиентов компании, клиентская база которой насчитывает более 160 000 абонентов, входят крупные компании, банки и государственные учреждения.