Правительство Венгрии не приняло американских сенаторов
Двухпартийная делегация сенаторов США накануне прибыла с визитом в Будапешт. Участники делегации призвали венгерское правительство немедленно одобрить просьбу Швеции о вступлении в НАТО. Члены правительства не согласились встретиться с сенаторами, сообщает AP.
Делегация приехала в столицу Венгрии вчера, 18 февраля. Сенатор-демократ Джинн Шейхин выразила разочарование тем фактом, что ни один из членов венгерского правительства не принял приглашения встретиться с делегацией. Ее коллега Крис Мёрфи счел позицию правительства Венгрии «странной и тревожной».
Сенаторы объявили, что представят Конгрессу совместную резолюцию, осуждающую предполагаемый «откат демократии» в Венгрии. В документе сенаторы отмечают «важную роль, которую Венгрия может играть в европейской и трансатлантической безопасности», но указывают на ее неспособность сдержать обещание по одобрению членства Швеции в НАТО. В резолюции критикуются «все более теплые отношения» венгерского премьера Виктора Орбана с Россией и Китаем, а также отмечается, что Венгрия «сопротивлялась введению санкций Евросоюза в отношении РФ и ослабляла их».
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Виктор Орбан обещал, что парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии, которая откроется 26 февраля.