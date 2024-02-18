Правительство Венгрии не приняло американских сенаторов

Двухпартийная делегация сенаторов США накануне прибыла с визитом в Будапешт. Участники делегации призвали венгерское правительство немедленно одобрить просьбу Швеции о вступлении в НАТО. Члены правительства не согласились встретиться с сенаторами, сообщает AP.

Делегация приехала в столицу Венгрии вчера, 18 февраля. Сенатор-демократ Джинн Шейхин выразила разочарование тем фактом, что ни один из членов венгерского правительства не принял приглашения встретиться с делегацией. Ее коллега Крис Мёрфи счел позицию правительства Венгрии «странной и тревожной».