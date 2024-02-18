«Талибан» жаждет признания

Радикальное движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, ожидает, что ООН признает его законной властью в стране. Об этом заявил заместитель главы сформированного талибами временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи.

«Учитывая прогресс Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - прим.) в искоренении коррупции среди управленцев, запрете выращивания и контрабанды наркотиков, установлении прочного мира, в раздаче [гуманитарной] помощи нуждающимся, лечении более 1 млн наркозависимых, мы ожидаем от ООН серьезных шагов на пути официального признания Исламского эмирата [Афганистан]», - сказал Ханафи на встрече в Кабуле с директором регионального бюро Программы развития ООН (ПРООН) для стран Азии и Тихого океана Кани Вигнараджей.

Кроме того, зампред временного афганского правительства обратился к всемирной организации с просьбой «сотрудничать с Исламским эмиратом [Афганистан] в борьбе с последствиями изменения климата».