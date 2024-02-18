19 февраля около 03:30 погранотряд «Гейтепе» ГПС обнаружил попытку нарушения ирано-азербайджанской границы тремя неизвестными.

Пограничники приказали нарушителям остановиться и открыли предупредительный огонь в воздух. Несмотря на это, нарушители сумели скрыться, воспользовавшись темным временем суток и сложным рельефом.

В результате проведенных поисковых мероприятий было обнаружено и изъято 15 кг 600 граммов марихуаны, 30 единиц таблеток Prostahealth и 1000 таблеток метадона M-40, которые считаются сильнодействующими веществами.

По факту ведется расследование.