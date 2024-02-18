Турция предложила альтернативу Зангезурскому коридору

Работы по открытию маршрута из Азербайджана в Нахчыван через Армению ведутся, однако есть и альтернативный вариант по иранской территории, сказал газете Hürriyet министр транспорта Турции Абдулкадыр Уралоглу.

«Если будут проблемы с армянской стороной, то Азербайджан также имеет контакты с Ираном относительно возможности прохождения коридора через территорию этой страны. Оба варианта сейчас обсуждаются», - сказал Уралоглу.