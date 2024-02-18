Задержан российский проармянский военкор
Журналиста РИА Новости и военного корреспондента Андрея Коца, освещавшего деятельность армянских сепаратистов во время Второй Карабахской войны, задержали в Москве с запрещенным веществом, сообщают российские СМИ.
10 февраля сотрудники полиции остановили Коца на улице, тот начал волноваться, и полицейские решили провести досмотр. Сотрудники органов правопорядка обнаружили у него 2 грамма марихуаны.
По утверждениям СМИ, Коц купил закладку с запрещенным веществом незадолго до задержания, он достал ее с тыльной стороны дома.
Уголовное дело в отношении военкора возбуждать не стали ввиду малого количества запрещенного вещества, которое нашли при досмотре. Однако решается вопрос о возбуждении дела против лица, продавшего журналисту наркотик. Свое задержание Коц комментировать отказался.
Отметим, что во время Второй Карабахской войны братья Коц, Андрей Коц как военкор РИА Новости и Александр Коц как военкор газеты «Комсомольская правда», работали военными журналистами в зоне военных операций со стороны Армении.