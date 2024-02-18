Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:46

В военных кругах Индии, нового союзника и основного поставщика вооружений Армении, анализируют характеристики тактического БПЛА «Байрактар Акынджи», который на днях был поставлен на вооружение ВВС Азербайджана. Как сообщает haqqin.az, источники в индийской армии рассказали о том, насколько эффективны проданные Армении зенитно-ракетные комплексы против азербайджанских боевых беспилотных самолетов «Байрактар ТБ2» и «Байрактар Акынджи».

Речь идет о зенитно-ракетных комплексах «Акаш», разработанных на базе советских зенитно-ракетных комплексов «Оса-М». Последние, напомним, в ходе 44-дневной войны находились на вооружении ВС Армении и не смогли эффективно противостоять различным типам беспилотников азербайджанской армии. Большая часть из них была уничтожена ракетными ударами БПЛА «Байрактар ТБ2». Издание EurAsianTimes пишет, что покупка Азербайджаном БПЛА «Акынджи» совпала с новым витком напряженности между Арменией и Азербайджаном, заявлениями официальных лиц Армении о возможности начала широкомасштабных военных операций. На сей раз Армения, говорится в материале, «готовится воевать против Азербайджана с помощью оружия, купленного в Индии и Франции». По мнению автора, конфликт между Азербайджаном и Арменией привел к образованию двух геополитических осей. Один – это Азербайджан, Турция и Пакистан, другой – Армения, Индия и Франция. «Если военные действия возобновятся, Армения будет использовать закупленное у Индии вооружение, в том числе ракетные комплексы «Пинака», а Азербайджан - турецкие БПЛА «Байрактар Акынджи», - пишет издание.

EurAsianTimes напоминает, что «Байрактар Акынджи» значительно превосходит «младшего брата» - «Байрактар ТБ2» по своим тактико-техническим показателям и боевым возможностям. Они могут нести различные ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля», включая крылатые ракеты и умные бомбы, дольше оставаться в воздухе и летать выше. Издание напоминает, что заказанное Арменией в Индии оружие, в том числе ракетные комплексы «Пинака», было доставлено через Иран. Как отмечается, главной особенностью ракетно-пусковой системы «Пинака» по сравнению с американскими ракетно-пусковыми установками HIMARS является ее высокая маневренность. Эти системы после залпов быстро покидают огневую позицию, поэтому поразить ее дронами будет сложнее. Однако автор не учитывает, что в ходе 44-дневной войны у азербайджанской армии сформировался опыт уничтожения различных систем вооружения, в том числе высокоманевренной техники, еще не вышедшей на огневую позицию. Поэтому наивно утверждать, что реактивные системы залпового огня «Пинака» неуязвимы для азербайджанских беспилотников «Байрактар ТБ2» или «Акынджи». Издание также сообщает, что Ереван дополнительно заказал антидроновые системы у индийской компании Zen Technologies. Получила ли Армения эти системы, пока неизвестно. Ереван также планирует модернизировать советскую военную технику на балансе своих ВС с помощью Индии. Что касается систем ПВО, то, как упоминалось выше, Индия уже поставила Армении партию зенитно-ракетных комплексов «Акаш».