Кремль ответил Пашиняну

Позиции России и Армении по Украине диаметрально расходятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Российской стороне известна позиция армянских друзей по поводу конфликта на Украине, Москва с ней не согласна и будет настойчиво объяснять свою правоту», - добавил он.

Премьер Армении Никол Пашинян накануне заявил, что «Армения в вопросе Украины не является союзницей России».