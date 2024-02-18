Россияне едят азербайджанские яйца

В Россию с 12 по 18 февраля из Азербайджана было ввезено 2,1 млн штук яиц, сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Турция в этот период поставила в РФ еще 316,8 тыс. яиц, отметили в ведомстве.

После решения правительства обнулить ввозную пошлину в декабре 2023 года в Россию было ввезено 78 млн штук куриных яиц, уточнили в Россельхознадзоре. Больше всего продукции было поставлено из Беларуси - 69 млн штук. Еще 5,6 млн завезли из Турции и 4,2 млн - из Азербайджана.