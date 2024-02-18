Кремль о передаче тела Навального родственникам

Расследование обстоятельств смерти российского оппозиционера Алексея Навального ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, вопросы о том, когда завершатся все необходимые процедуры и тело отдадут родственникам, не в компетенции Кремля. «Это вопрос не к нам. И мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента», — ответил пресс-секретарь президента РФ на соответствующий вопрос журналиста.

Песков также отметил, что в Кремле считают непозволительным выступать с «откровенно хамскими» заявлениями, пока не обнародованы результаты расследования. Он подчеркнул, что расследование смерти оппозиционера еще ведется. «В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем, абсолютно непозволительно», — прокомментировал он реакцию западных политиков на смерть Алексея Навального.