Украинцы сбили еще два российских самолета

Утром 19 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили еще два российских самолета: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. Об этом сообщили в соцсетях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

«Сегодня утром Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С», - говорится в их сообщении.

По словам командующего ВС, это произошло на Восточном направлении.

Утром 17 февраля также на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил было уничтожено сразу три российских самолета: два Су-34 и один Су-35.