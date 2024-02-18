Вниманию всех жителей Нариманова и его окрестностей: одна из ведущих розничных сетей страны Kontakt откроет на Нариманова по новому адресу свой огромный и уникальный магазин.

Новый магазин расположен совсем рядом с другим магазином Kontakt на Нариманова, напротив ТЦ "Метропарк", а официальное открытие запланировано на следующий месяц.

В двухэтажном магазине с очень большой площадью в 3000 м2 и уникальным интерьером каждый сможет воспользоваться комфортом процесса покупок, а также ознакомиться с более 30 000 разновидностями цифровой, мелкой и крупной бытовой техники, транспорта, домашнего текстиля, посуды, в том числе мебели. Здесь для удобства посетителей будут различные зоны по брендам, кофейная зона, а в кассовом отделении будет бесплатная зона Wi-Fi, чтобы вы могли эффективно проводить время в очереди.

Кроме того, пока посетители делают покупки в магазине, их дети смогут весело провести время в отведенной для них детской зоне. Одним словом, новый филиал Kontakt на Нариманова покорит сердца всех – от ребенка до взрослого.

Поэтому рекомендуем Вам следить за официальными аккаунтами магазина в социальных сетях, чтобы не пропустить официальную дату открытия и быть в курсе других обновлений сети Kontakt.