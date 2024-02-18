Греция, Кипр и Франция запретили закупку Bayraktar для Украины

По данным СМИ, на заседании Комитета по политике и безопасности ЕС, состоявшемся в начале недели, три страны наложили вето на предложение, которое поддержали другие члены блока.

Греция, Кипр и Франция заблокировали выделение из фонда Евросоюза средств на поставки турецких беспилотников Bayraktar и артиллерийских снарядов для нужд Украины. Об этом сообщало на днях греческое издание Kathimerini.

Представители вышеуказанных стран не согласились с тем, что закупка вооружения у третьих стран должна финансироваться из фондов Евросоюза.

«Принципиальная позиция Греции заключается в том, что нужно создать автономную систему европейской обороны и политику, которая будет делать упор на развитие европейской оборонной промышленности», – заявил источник издания.

Франция, в свою очередь, не хочет открывать рынок для систем вооружений, которые конкурируют с их собственными.

По данным СМИ, между государствами-членами сохраняются разногласия по вопросу создания отдельного фонда для военной помощи Украине. Так, некоторые страны хотят, чтобы будущая структура была более гибкой в вопросе закупок оружия, произведенного за пределами ЕС.

Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники сообщало, что большинство стран на заседании постоянных представителей ЕС поддержали решение использовать средства союза для покупки снарядов, произведенных вне блока, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. Однако Франция, Греция и Кипр блокировали инициативу, сообщило Politico. В его публикации турецкие беспилотники не упоминались.