Сотрудники МЧС продолжают поиски Ханкишиева Расима Васиф оглу (2013 г.р.), который, предположительно, утонул в канале Бозтепе на территории села Гарагювендикли Имишлинского района 26 декабря этого года, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время по направлениям возможного исчезновения подростка проводятся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах и Службы спасения особого риска МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.