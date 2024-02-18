Грузины купили подконтрольный Варданяну банк

Bank of Georgia Group PLC (BOGG) заключил соглашение о приобретении армянского банка Ameriabank CJSC за $303.6 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе BOGG.

После закрытия сделки 90% акций Ameriabank будут принадлежать BOGG, а 10% останутся в собственности Европейского банка реконструкции и развития.

Акционерами Ameriabank числились компания Imast Group (бывшая Ameria Group, 48,82% акций, основана Рубеном Варданяном), Европейский Банк реконструкции и развития (17,71%), Азиатский банк развития (13,91%), а также ESPS Group (куда входит ряд менеджеров Ameria Group, 12,05%).

По состоянию на конец 2023 года активы банка составляли 1 трлн 410 млрд драмов (чуть больше $3 млрд 480 млн). По объему активов банк долгое время был первым в стране, но в последние годы уступил лидерство "Ардшинбанку".

Напомним, что один из экс-руководителей карабахских армян Рубен Варданян в настоящее время находится под арестом в Баку.