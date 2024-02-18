Первое золото азербайджанских школьников на конкурсе по программированию

С 9 по 18 февраля в Румынии прошли VIII соревнования школьников по программированию InfO(1)Cup. На олимпиаде, в которой приняли участие 135 школьников из 13 стран, успешно выступили и завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали представители Азербайджана.

Ученик 10-го класса лицея имени академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли награжден золотой медалью, а учащийся 10-го класса Бакинского лицея физики, математики и информатики Рауль Джафарли - бронзовой медалью.

Азербайджанские школьники впервые завоевали золотую медаль на данном соревновании. На сегодняшний день наши ученики завоевали на этих соревнованиях 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Процесс подготовки национальных сборных к международным олимпиадам по информатике идет с 2017 года на основе соглашения о сотрудничестве, подписанного между Институтом образования и ООО Azercell Telecom. За указанный период учащиеся из Азербайджана успешно участвовали в различных международных олимпиадах и конкурсах, завоевав в общей сложности 59 медалей, в том числе 4 золотых, 16 серебряных и 39 бронзовых.